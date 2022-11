Tanklastzug umgekippt: A7 in Richtung Norden gesperrt

Hann. Münden - Ein umgekippter Tanklastzug auf der A7 nahe Hann. Münden im Landkreis Göttingen hat am Freitag zu einer stundenlangen Sperrung geführt. Sie wurde am Nachmittag wieder aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr staute sich den Angaben nach am Abend auf einer Länge von 30 Kilometern bis nach Kassel. Umleitungsstrecken waren demnach völlig überlastet.

Der Lastwagen war am frühen Morgen zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal auf die Seite gekippt. Der 41 Jahre alte Fahrer aus Sachsen-Anhalt wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallhergang war laut Polizeiangaben vom Nachmittag unklar. Auch die Schadensumme wurde nicht genannt.

Zunächst musste das geladene gelöste Kalk in einen anderen Lastwagen gepumpt werden. Anschließend wurde der verunfallte Laster mit einem Kran aufgerichtet und abtransportiert.