Tankstellen-Mitarbeiter mit Schusswaffe bedroht

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Berlin - Ein Tankstellen-Mitarbeiter ist von einem maskiertem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden. Der bislang Unbekannte betrat nach Angaben der Berliner Polizei am Mittwochabend eine Tankstelle im Lichterfelder Ring (Steglitz-Zehlendorf). Dort habe er seine Waffe auf einen 25 Jahre alten Mitarbeiter gerichtet und ihn dazu aufgefordert, ihm Bargeld und Zigaretten auszuhändigen. Anschließend schoss er in die Decke und flüchtete samt Beute, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen bekannt gab. Der 25-Jährige blieb körperlich unverletzt. Die Polizei hat mit ihren Ermittlungen begonnen.