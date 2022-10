Tankstellenmitarbeiter mit Messer bedroht

Berlin - Ein Unbekannter hat eine Tankstelle im Ortsteil Marzahn (Marzahn-Hellersdorf) überfallen und einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann am Samstagabend die Tankstelle und tat zunächst so, als ob er ein Getränk kaufen wollte. Als der 43 Jahre alte Kassierer ihm Wechselgeld herausgeben wollte, zog der Täter ein Messer und griff mit der anderen Hand in die Kasse. Der Mitarbeiter versuchte demnach, die Kasse zuzuschlagen, woraufhin der Unbekannte mehrere Stichbewegungen in seine Richtung machte. Dann flüchtete er mit der Beute. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Nun ermittelt ein Raubkommissariat der Polizei.