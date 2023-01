Stollberg - In Stollberg (Erzgebirgskreis) ist am Samstagabend eine Tankstelle überfallen worden. Wenig später wurde ein 20-Jähriger im nahen Niederwürschnitz vorläufig festgenommen, wie die Chemnitzer Polizei am Montag mitteilte. Bei ihm seien sowohl die Beute als auch die Tatwaffe sichergestellt worden. Gegen ihn wird wegen räuberischer Erpressung ermittelt, er ist weiter in Polizeigewahrsam. Den Angaben nach soll er dem Mitarbeiter der Tankstelle ein Messer vorgehalten und Bargeld gefordert haben. Der 62-Jährige hatte daraufhin die Kasse geöffnet, so dass der Täter einige Geldscheine entnehmen konnte.