Taskforce berät zur Zukunft des Raffinerie-Standorts Schwedt

Potsdam - Zur geplanten Neuausrichtung des Ölraffinerie-Standorts in Schwedt tagt an diesem Montag zum zweiten Mal eine von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eingerichtete Arbeitsgruppe. Die Taskforce befasst sich vor allem mit der geplanten Transformation des Industriestandorts hin zu erneuerbaren Energien. Dazu gehört auch das Ziel neuer Ansiedlungen von Unternehmen. Am Nachmittag (15.00 Uhr) wollen Woidke, Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) und Michael Kellner (Grüne), Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, in Potsdam Ergebnisse vorstellen.

Hintergrund ist das Ziel, die Folgen des Ölembargos und des Stopps für Pipeline-Öl aus Russland ab 2023 für den Industriestandort Schwedt und die Ölraffinerie PCK abzumildern. Der Wandel hin zu einer klimaneutraleren Wirtschaft in der Region soll mit Hilfe eines Zukunftspakets der Bundesregierung Fahrt aufnehmen.