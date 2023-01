Täter flüchtet nach Überfall auf Pfandleihhaus in Hannover

Hannover - Ein Dieb hat ein Pfandleihhaus in Hannover überfallen und dabei Schmuck und Uhren gestohlen. Der Täter sei während der Öffnungszeiten in das Geschäft in der Innenstadt gekommen und habe zielgerichtet mit einem Vorschlaghammer eine Glaswand eingeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 38 Jahre alter Angestellter des Geschäfts flüchtete sofort. Dann schlug der Dieb mit einem Beil mehrere Glasvitrinen ein und erbeutete den Schmuck und mehrere hochwertige Uhren. Beim Versuch an die Kasse zu gelangen, scheiterte er allerdings und flüchtete anschließend. Die Höhe des Sachschadens war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die die Tat am Samstagnachmittag beobachtet haben.