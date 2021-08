Taubert löst Fonds für Beamtenpensionen auf

Erfurt - Finanzministerin Heike Taubert (SPD) will den Fonds des Landes für Beamtenpensionen komplett auflösen. 145 Millionen Euro, die noch in diesem Topf seien, sollen zur Finanzierung des Landeshaushalts 2022 genutzt werden, sagte Taubert am Dienstag in Erfurt.

Eigentlich war geplant, das Geld im Zeitraum zwischen 2025 und 2030 einzusetzen, wenn überdurchschnittlich viele Landesbeamte ins Pensionsalter kommen. Das Fondsmodell lohne sich derzeit aber nicht, weil statt Zinsen Strafzinsen für angespartes Geld gezahlt werden müssten, sagte die Ministerin. Pensionierte Beamte müssten jedoch nicht um ihr Geld bangen - die Pensionen würden direkt aus dem Landeshaushalt bezahlt.

Die Zahl der pensionierten Beamten hat bereits in den vergangnen knapp vier Jahren starken zugenommen. Laut Ministerium stieg sie in diesem Zeitraum um etwa 49 Prozent.

Es wird erwartet, dass die Zahl der Pensionäre in den nächsten zehn Jahren weiter stark steigt, weil mit dem Aufbau der Landesverwaltung in den 1990er Jahren viele Landesbedienstete den Beamtenstatus bekamen.