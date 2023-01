Taubert rechnet mit 80 Prozent der Grundsteuererklärungen

Erfurt - Finanzministerin Heike Taubert (SPD) erwartet, dass 75 bis 80 Prozent der Immobilienbesitzer in Thüringen bis Ende Januar ihre Grundsteuererklärung eingereicht haben. Sie pochte am Dienstag in Erfurt gleichzeitig darauf, dass alle Eigentümer ihrer gesetzlichen Pflicht zur Abgabe der Erklärung nachkommen. „Kein Eigentümer entgeht der Grundsteuererklärung. Jeder muss sie abgeben“, sagte die Ministerin. Zunächst würden Erinnerungen von den Finanzämtern verschickt. „Wenn alles nichts nutzt, werden auch Bußgelder verhängt.“

In Thüringen seien zwei Wochen vor Fristende 754.407 Grundsteuererklärungen eingegangen - die Quote betrage 60 Prozent. „Wir liegen damit im Bundesvergleich der Länder auf Platz fünf.“ Die Daten werden gebraucht, damit die Kommunen die Grundsteuer neu berechnen können. Für eine seriöse Berechnung müssten als Mindestvoraussetzung 75 bis 80 Prozent der Grundsteuererklärungen vorliegen, so die Ministerin.