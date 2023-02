Halle - Taucher haben am Dienstag in der Saale in Halle nach einem vermissten Mann gesucht. Dabei handelt es sich um einen 56-Jährigen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Mann wird den Angaben nach seit dem 14. Dezember 2022 vermisst. Möglicherweise habe er sich in dem Bereich, wo die Taucher nach ihm suchten, aufgehalten. Die Kriminalpolizei ermittle in dem Fall.