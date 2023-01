Tempo 116 statt 50: Frau rast in Radarfalle

Stade - Mit 116 Stundenkilometern in der geschlossenen Ortschaft ist eine Autofahrerin im Landkreis Stade in eine mobile Radarfalle gerast. In dem Dorf Neuland in der Marsch sei nur Tempo 50 erlaubt, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Das Foto der Radarfalle zeige eine junge Frau, die bald Post bekommen werde. Weil sie mehr als doppelt so schnell fuhr wie zulässig, drohen ihr den Angaben nach empfindliche Strafen: mindestens 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und voraussichtlich drei Monate Fahrverbot.