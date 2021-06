Terminpflicht für Gastronomie soll wegfallen

Erfurt - Thüringer sollen für einen Besuch im Biergarten oder in einem Restaurant nach einem Entwurf für eine neue Corona-Verordnung keine Termine mehr vereinbaren müssen. Die entsprechende Verordnung will Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) heute (13.00 Uhr) in Erfurt vorstellen und weitere Details zu den geplanten Öffnungs- und Lockerungsschritten nennen. Bisher war es etwa in der Außengastronomie bei stabilen Inzidenzwerten unter 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern nötig, für den Biergartenbesuch im Vorfeld einen Termin zu buchen. Diese Regelung soll nun wegfallen.

Die sogenannte Juni-Verordnung soll darüber hinaus vor allem Lockerungen für stabile Inzidenzen von unter 50 und unter 35 aufzeigen. Mehrere Kreise und kreisfreie Städte haben diese Schwellenwerte teils bereits seit Tagen unterschritten.