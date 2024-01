Nur noch Gottesdienstbesucher kommen herein

Köln/kna/dpa/VS. - Wegen Terrorgefahr ist der Kölner Dom, das weltberühmte Wahrzeichen der Stadt am Rhein, vorerst nur noch für Gottesdienste geöffnet. Die riesige gotische Kathedrale ist normalerweise auch ein Touristenmagnet. Wegen Hinweisen auf einen islamistischen Terroranschlag kontrolliert die Polizei gegenwärtig mit Durchsuchungen und mit einem Metallscanner jeden, der in einen Gottesdienst möchte. Für Touristen ist der Dom vorläufig ganz geschlossen. Die Maßnahmen sollen noch bis Neujahr gelten.

Zuvor war bekannt geworden, dass der im Zusammenhang mit dem Terroralarm im niederrheinischen Wesel festgesetzte 30-jährige Flüchtling aus Tadschikistan im Verdacht steht, den Kölner Dom ausgespäht zu haben. „Man weiß, dass er vor Ort war“, hieß es am Donnerstag aus Sicherheitskreisen. Bei dem anderen Ziel der Gruppe, zu der der 30-Jährige in Verbindung gebracht wird, soll es sich um den Stephansdom in Wien handeln.

Die Sicherheitskreise vermuten, dass es sich bei der Gruppe um eine Terrorzelle des Islamischen Staats handeln könnte, genauer seines regionalen Ablegers „Provinz Khorasan“ (ISPK), der in Afghanistan in Konkurrenz zu den islamistischen Taliban steht.