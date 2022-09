Tesla plant weiter Batteriefabrik in Grünheide

Grünheide - Der US-Elektroautobauer Tesla setzt weiter auf eine Batteriefertigung in Deutschland, will aber wegen der Aussicht auf umfassende Fördermittel die Priorität zunächst auf die USA legen. Das stellte das Unternehmen am Freitag gegenüber Partnern in der Region Grünheide bei Berlin klar. Auf Anfrage äußerte sich Tesla nicht. Aufgrund des sogenannten Inflationsbekämpfungsgesetzes von US-Präsident Joe Biden will Tesla die Batteriefertigung im Werk in Austin (Texas) demnach schneller hochfahren als geplant. Aus Deutschland könne dies mit der Lieferung von Teilen und mit Ingenieuren unterstützt werden. Idealerweise würden beide Batteriefabriken so schnell wie möglich hochgefahren. In der Autofabrik in Grünheide werden seit März Elektroautos produziert. Der Bau der Batteriefabrik ist weit vorangekommen.