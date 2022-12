Test der Warnsysteme in Sachsen und Deutschland

Dresden/Bonn - Wie im ganzen Land werden heute (8. Dezember) auch in Sachsen verschiedene Warnsysteme getestet. Unter der Leitung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) werde mittels Sirenen, über die Warn-App Nina, im Radio, Fernsehen, auf Bahnsteigen, in den Zügen der Deutschen Bahn sowie per Textnachricht ab 11 Uhr gewarnt, teilte das Landesinnenministerium mit. Die Übung solle das System auf seine Funktionen und Schwachstellen überprüfen. Auch sollen Bürgerinnen und Bürger für die Warnungen sensibilisiert werden. Insgesamt gäbe es den Angaben zufolge mehr als 3200 Warnsirenen in Sachsen.