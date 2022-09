Thüringen erwartet 120.000 Besucher zur Einheitsfeier

Erfurt - Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) rechnet mit einem Besucheransturm zur zentralen deutschen Einheitsfeier, die in diesem Jahr von Thüringen ausgerichtet wird. Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, und dem Wochenende davor würden in der Thüringer Landeshauptstadt etwa 120.000 Gäste aus der gesamten Bundesrepublik erwartet, sagte Ramelow am Montag in Erfurt. Das Bundesland, das den Bundesratspräsidenten stellt, wie Thüringen in diesem Jahr mit Ramelow, richtet traditionell die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit aus. Wegen der Corona-Pandemie waren sie in den vergangenen beiden Jahren eingeschränkt.

Zum Programm gehörten neben einem mehrtägigen Bürgerfest und der Präsentation der 16 Bundesländer ein Staatsakt und ein Gottesdienst mit den Repräsentanten der Bundesrepublik. Ramelow schloss Demonstrationen am Rand der Feiern nicht aus. „Zu demonstrieren ist ein Bürgerrecht“, sagte der Linke-Politiker. Er erwarte aber, dass dabei die Regeln eingehalten würden und es friedlich zugehe.