Thüringen im Frühjahr eins der kühlsten Bundesländer

Erfurt/Offenbach - Thüringen war im Frühjahr 2021 mit einer mittleren von 6,6 Grad gemeinsam mit Sachsen die kühlste Region Deutschlands. Der bundesweite Schnitt lag zwischen Anfang März und Ende Mai bei 7,2 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen mitteilte. Auch in der Bilanz für den Mai 2021 zählte Thüringen mit 10,4 Grad zu den kühlsten Bundesländern. Die Sonne habe insgesamt nur 465 Sonnenstunden geschienen. Im Vergleich: Das Saarland war im Frühjahr mit 565 Sonnenstunden das sonnigste Bundesland.