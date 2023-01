Thüringen in Böllerlaune: Zwei Schwerverletzte zu Silvester

Erfurt - Nach zwei Jahreswechseln unter Corona-Bedingungen haben die Menschen in Thüringen mit reichlich Feuerwerk in das neue Jahr gefeiert - und Polizei, Feuerwehr und den Stadtreinigungen viel Arbeit gemacht. Bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrstages seien allein 88 Brände auch im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern verzeichnet worden, teilte die Landeseinsatzzentrale am Sonntag mit.

Gemeldet wurden etwa 60 Verstöße im Gebrauch mit Pyrotechnik und 36 Sachbeschädigungen durch Böller. Für zwei Männer im Alter von 21 und 42 Jahren endete das Silvesterfeuerwerk mit schweren Verletzungen.

In Friemar (Landkreis Gotha) wurde ein 42-Jähriger beim Hantieren mit aus dem Internet bestellten Böllern so schwer verletzt, dass ihm beide Unterarme amputiert wurden, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. In Schleiz-Crispendorf (Saale-Orla-Kreis) verlor ein 21-Jähriger bei einem Unfall mit einem Sprengkörper seine Hand. Die illegale Kugelbombe sei direkt beim Entzünden explodiert, teilte die Polizei mit. In Lebensgefahr schweben die Verletzten laut Polizei nicht.

In einem Autohandel in Erfurt wurden in der Silvesternacht 40 Autos beschädigt. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von schätzungsweise 200 000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Flammen hätten von einer brennenden Hecke auf das Betriebsgelände übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Ob die Hecke von Böllern in Brand gesetzt wurde, war zunächst unklar. In Thüringen war es zu mehreren Hecken- und begrenzten Wiesenbränden gekommen, verursacht von Silvesterraketen.

In Jena setzte ein unbekannter Täter eine Feuerwerksbatterie im Flur eines Hauses in Brand, den die Feuerwehr rasch löschte. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

Zudem registrierten die Polizei knapp 50 Fälle von Körperverletzungen, häufig im Zusammenhang mit einem hohen Alkoholpegel. In Erfurt etwa seien dabei in Einzelfällen auch Messer und eine Schreckschusspistole benutzt worden.

Die Polizei hatte im Vorfeld des Jahreswechsels mit vielen Einsätzen gerechnet. Wegen der milden Außentemperaturen seien viele Menschen in Feierlaune im Freien unterwegs gewesen, hieß es. Die meisten hätten friedlich gefeiert.