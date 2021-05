Thüringen prüft Kinderarztberatungen in Impfstationen

Erfurt - Die Thüringer Landesregierung will prüfen, ob für Kinder und Jugendliche in den 29 Impfstationen des Landes Sonderzeiten für Corona-Impfungen eingerichtet werden können. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Donnerstag nach Beratungen von Bund und Ländern an. Zu diesen Sonderzeiten sollen möglichst Kinderärzte in den Impfstationen anwesend sein.

„Wir werden nicht mit einem großen Rollout versuchen, in einer hohen Geschwindigkeit Kinder zu impfen, wenn es denn die Voraussetzung dazu gäbe“, sagte Ramelow. Vielmehr setze man auf strikte Freiwilligkeit und die Beratung durch Kinderärzte. Außerdem sollen Kinder und Jugendliche mit einem erziehungsberechtigten Elternteil zur Impfung kommen.