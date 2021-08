Thüringen: Weiterhin große Einschränkungen beim Bahnverkehr

Leipzig - Auch am Donnerstag müssen sich die Menschen in Thüringen auf massive Beeinträchtigungen im Zugverkehr einstellen. „Der Ersatzfahrplan von gestern gilt unverändert“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Donnerstagmorgen. Wegen des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) fährt demnach bis in die Nacht zum Freitag bundesweit nur einer von vier Fernzügen. Weil es im Osten Deutschlands weniger verbeamtete und damit mehr streikberechtigte Lokführer gibt, kommt es dort außerdem zu besonders starken Einschränkungen im Regionalverkehr.

In Thüringen sind unter anderem die Strecken der Regionalzüge RE 2, RE 3 und RB 52 betroffen, die zwischen Erfurt sowie Kassel, Altenburg und Leinefelde verlaufen. Außerdem verkehrt der RE 1 zwischen Göttingen und Glauchau nur eingeschränkt. Die Deutsche Bahn bittet Fahrgäste, ihre Reisen nach Möglichkeit zu verschieben und sich immer aktuell über Verspätungen und Zugausfälle zu informieren.

Die GDL-Mitglieder streiken offiziell für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Sie fordern unter anderem Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr. Die Bahn will die Erhöhung nach den Milliardenverlusten in der Pandemie über eine längere Zeit strecken. In der Belegschaft schwelt außerdem ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.