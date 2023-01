Thüringens Baugewerbe beschäftigt 26.000 Menschen

Erfurt - Die Zahl der Beschäftigten und Betriebe im Thüringer Baugewerbe ist recht stabil. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes von Mittwoch hervor. Danach gab es Mitte vergangenen Jahres knapp 2800 Betriebe im Bauhauptgewerbe mit knapp 26.000 Beschäftigten. Im Vergleich zum Vorjahr lag der Rückgang bei den Firmen unter einem Prozent, bei den Beschäftigten waren es einige hundert weniger. Die Zahl der gewerblichen Azubis in Berufen des Bauhauptgewerbes erhöhte sich laut Landesamt das sechste Jahr in Folge leicht. Insgesamt waren knapp 1100 junge Leute in der Ausbildung.