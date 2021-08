Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden wird erweitert

Erfurt/Hohenfelden - Das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden wird ausgebaut und soll mehr Einblicke in das ländliche Leben geben. Perspektivisch solle es das größte Freilichtmuseum Thüringens und ein überregionaler Anziehungspunkt werden, erläuterte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Donnerstag. Das Land beteilige sich an dem Projekt im Kreis Weimarer Land mit 1,5 Millionen Euro.

Ziel sei, das Freilichtmuseum zur zentralen Informationsstätte für ländliche Bau- und Wohnkultur in Thüringen zu machen. Künftig sollen nach Ministeriumsangaben historische Gebäude aus allen Regionen des Freistaats zu sehen ein.

Das Geld vom Land sei für den Neubau eines Informations- und Erlebniszentrums im Eingangsbereich des stark erweiterten Museumsgeländes vorgesehen. Die Gesamtkosten dafür beliefen sich auf etwa 2,2 Millionen Euro. Der Neubau solle als regionale Tourist-Information für das Weimarer Land und den Freistaat Thüringen dienen. Das Besucherzentrum werde Ausstellungsbereiche, digitale Informationspunkte und eine E-Bike-Ladestationen bieten.

Derzeit bestehe das 1979 gegründete Thüringer Freilichtmuseum aus 35 historischen Gebäuden aus fünf Jahrhunderten - darunter die älteste Bockwindmühle Thüringens, eine Schmiede, Bauernhöfe und Bienenhäuser. Die Gebäude seien teilweise umgeben von Gärten mit alten Obst- und Gemüsesorten. Die Umsetzung von drei weiteren historischen Gebäuden laufe oder sei in Planung.