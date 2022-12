Thüringer HC siegt nach Leistungssteigerung in Bad Wildungen

Trainer Herbert Müller agiert an der Seitenlinie.

Bad Wildungen - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben im vierten Bundesliga-Auswärtsspiel den vierten Sieg gefeiert. Bei der HSG Bad Wildungen Vipers setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller am Mittwochabend dank einer starken zweiten Hälfte sicher mit 38:29 (16:17) durch. Vor 325 Zuschauern avancierte Annika Lott mit neun Toren zur besten Werferin beim THC, der sich durch den Sieg Rang zwei von Borussia Dortmund zurückeroberte und nun bei 12:2 Punkten steht.

Die Thüringerinnen wurden ihrer Favoritenrolle im ersten Durchgang noch nicht gerecht. Sie führten zwar über weite Strecken mit ein bis zwei Toren Abstand, konnten sich aber zu keinem Zeitpunkt absetzen. Die Gäste hatten insbesondere mit dem schnellen Umschaltspiel der Vipers große Probleme und gerieten zwei Minuten vor der Pause sogar erstmals in Rückstand (14:15).

Nach der Pause erhöhten die Gäste die Intensität in der Abwehr und profitierten zudem von einigen starken Paraden der eingewechselten Torhüterin Laura Kuske. So setzten sich die Thüringerinnen bis Mitte der zweiten Halbzeit auf 27:22 (47. Minute) ab. Zwar konterten die Gastgeberinnen mit drei Toren hintereinander, in der Schlussphase ging ihnen jedoch die Kraft aus. Mit schnellen Tempogegenstößen warf der THC einen deutlichen Erfolg heraus.