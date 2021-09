Thüringer verschenken und vererben mehr Vermögen

Erfurt - Die Thüringer haben im vergangenen Jahr mehr verschenkt und vererbt als 2019. Das zeigt die Entwicklung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, über die das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt informierte. Danach kamen 2020 insgesamt 26,2 Millionen Euro an Erbschaft- und Schenkungsteuer zusammen - ein Plus von 6,5 Millionen Euro zum Vorjahr.

Das dafür zuständige Finanzamt Gotha habe insgesamt 1914 entsprechende Steuerbescheide erteilt. Nach Abzug von Steuerbefreiungen und Freibeträgen ging es um eine zu versteuernde Gesamtsumme von 128,9 Millionen Euro.

Die Daten spiegeln auch die demografische Entwicklung mit einer schrumpfenden und älter werdenden Bevölkerung in Thüringen: In der Mehrzahl der Fälle - insgesamt um 1431 - ging es um Erbschaften nach dem Tod von Menschen. Der Nachlass habe sich auf 181,9 Millionen Euro belaufen - dem hätten Verbindlichkeiten von 37,1 Millionen Euro gegenübergestanden. Versteuert werden mussten zudem im vergangenen Jahr 521 größere Schenkungen, die sich auf 47,7 Millionen Euro summierten. Dafür seien 9,0 Millionen Euro an Steuern gezahlt worden.