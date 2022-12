Tierschutzbeauftragte: Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk

Hannover - „Hände weg von einem Tier als Überraschungsgeschenk!“ - mit diesem Appell in der Adventszeit warnt Niedersachsens Tierschutzbeauftragte Michaela Dämmrich vor lebenden Weihnachtspräsenten. Ein Tier sei kein geeignetes Festgeschenk, welches spontan angeschafft werden könne, sagte sie am Freitag laut einer Mitteilung. Auch wenn die Freude der Beschenkten anfangs riesengroß sei, so sei ein Haustier eine große und langfristige Verantwortung. Es müsse wohlüberlegt sein, ob die Aufgaben der Tierhaltung in den Alltag passen: „Tiere sind mitfühlende Lebewesen und kein Spielzeug, das man verschenkt und nach Belieben in die Ecke stellen kann, wenn das Interesse erloschen ist.“