Tod der Queen: Blumen, Kondolenzbuch und Trauerbeflaggung

Zuletzt war die britische Königin 2015 zu Besuch in Berlin. Ihr Tod berührt viele Menschen auch in Deutschland.

Eine Frau zündet vor der Botschaft eine Kerze in Gedenken an die gestorbene britische Königin Elizabeth II. an

Berlin - Um die gestorbene britische Königin Elizabeth II. trauern auch viele Menschen in Berlin. Vor der Botschaft nahe dem Brandenburger Tor wurden seit Donnerstagabend Blumensträuße, Mitteilungen oder Briefe auf Papier und einzelne britische Fähnchen abgelegt. Dazwischen standen am Freitag brennende Kerzen auf dem Gehweg. Elizabeth II. starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland.

Der Berliner Senat ordnete Trauerbeflaggung an den Senatsverwaltungen und Rathäusern der Bezirke an. Die Fahnen werden auf halbmast gesetzt und Banner mit Trauerflor versehen, teilte die Senatsinnenverwaltung mit. Für den Tag der offiziellen Trauerfeierlichkeiten und der Beerdigung am 19. September ist eine berlinweite Trauerbeflaggung geplant.

Am Freitagabend sollte das Brandenburger Tor von 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr in den Farben der britischen Flagge angestrahlt werden. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erinnerte an die sieben Besuche der Monarchin in der Hauptstadt. Bei ihrem letzten Besuch 2015 sei sie nach der Verabschiedung am Pariser Platz gemeinsam mit Prinz Philip in ihrer Limousine durch das Brandenburger Tor gefahren.

„Es entspricht voll und ganz den Empfindungen der Menschen in Berlin und ganz besonders der Britinnen und Briten, die unter uns leben, wenn wir unser Mitgefühl und unsere Trauer heute am Abend damit zum Ausdruck bringen, dass wir das Symbol unserer Stadt und unseres Landes zu Ehren von Queen Elizabeth II. in den Farben des Union Jack anstrahlen“, meinte Giffey. Am Donnerstag hatte sie bereits mitgeteilt, Berlin trauere mit der Familie, der britischen Nation und „besonders mit allen Britinnen und Briten, die in unserer Stadt leben“.

Die britische Botschaft legte ein Kondolenzbuch aus. Vom (heutigen) Freitag bis Montag, den 19. September, können trauernde Menschen ihre Beileidsbekundungen eintragen. Zugänglich ist das Buch am Wochenende von 11.00 bis 15.00 Uhr und an Wochentagen von 10.00 bis 16.00 Uhr. Besucher wurden gebeten, sich bei einem Sicherheitsbeamten vorzustellen, wenn sie die Botschaft betreten und sich eintragen möchten. Außerdem könne man sich in das Internet-Kondolenzbuch des Buckingham Palastes eintragen.

Botschafterin Jill Gallard würdigte Elizabeth II. als Vorbild und Inspiration. „Besonders in Deutschland hatte sie viele Freunde; fünf Staatsbesuche haben sie hierher geführt, die Erinnerungen daran und die Eindrücke, die sie auf die Menschen hier hinterlassen hat, bleiben lebendig.“