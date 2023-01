Tödliche Verletzungen bei Sturz von Lastwagendach

Löningen - Beim Sturz von einem Lastwagendach ist am Donnerstag im Landkreis Cloppenburg der Mitarbeiter eines Lebensmittelherstellers tödlich verletzt worden. Der 66-Jährige stand nach Polizeiinformationen am frühen Morgen auf dem Fahrzeug, um etwas in einen Sattelauflieger einzufüllen. Aus zunächst nicht bekannten Gründen stürzte er dabei einige Meter in die Tiefe und kam auf dem Boden auf. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später an seinen Verletzungen starb.