Tödlicher Unfall in Köthen: Sieben Schwerverletzte

Köthen - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße B6n in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Sieben Autoinsassen erlitten schwere Verletzungen. Der genaue Hergang des Zusammenstoßes zweier Autos am Samstag auf der Kreuzung mit der L145 sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Der Unfall sei gegen 13.40 Uhr passiert. Die sieben Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht.

In einem Auto hätten sechs Menschen gesessen, in dem anderen zwei, sagte der Sprecher. Zu ihrer Identität gab es zunächst noch keine Angaben. Die Bundesstraße war nach dem Unfall gesperrt, aber am Abend wieder frei.