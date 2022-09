Toepffer: Innenpolitik größte Hürde für Schwarz-Grün

Hannover - Niedersachsens CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hält ein schwarz-grünes Bündnis nach der Landtagswahl grundsätzlich für möglich. In Bereichen wie der Landwirtschaft, der Bildungspolitik oder beim Ausbau Erneuerbarer Energien seien die Unterschiede beider Parteien geringer als früher, sagte Toepffer am Freitag in Hannover. Schwieriger könnten mögliche Koalitionsverhandlungen dagegen im Bereich Sicherheit werden. „In der Innen- und Rechtspolitik, da sehe ich in der Tat die Knackpunkte, da könnte es schwer sein.“ Toepffer verwies auf die Kritik der Grünen an den Staatsanwaltschaften mit Schwerpunkt Clankriminalität sowie an Ersatzfreiheitsstrafen.