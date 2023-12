25 Jahre Google Trends – Was wurde gesucht?

Google ist eine der meistgenutzen Suchmaschinen der Welt. Nun hat der Anbieter für Suchanfragen seine weltweiten Top 5 der letzten 25 Jahre in verschiedenen Kategorien veröffentlicht.

Aktuell kann man bei Google schauen, was die Menschen weltweit in den letzten 25 Jahren gesucht haben. Die Google Zeitkapsel offenbart dabei die Top 5-Suchanfragen von 1999 bis zum Ende 2023 in verschiedenen Kategorien. Welche Sportler, Serien oder Spiele immer wieder gegoogelt wurden, erfahren Sie hier.