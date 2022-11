Tote bei Wohnungsbrand in Leipzig-Lindenau

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

Leipzig - Bei einem Wohnungsbrand im Leipziger Stadtteil Lindenau ist in der Nacht zu Mittwoch eine Frau gestorben. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Frau konnte nur noch tot aus einer Wohnung des Hauses geborgen werden. Weitere Anwohnerinnen und Anwohner wurden nicht verletzt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es. Weitere Angaben machte sie vorerst nicht.