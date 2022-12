Tote Frau in Bremer Diskothek: Natürlicher Tod als Ursache

Bremen - Nachdem eine Frau in einer Bremer Diskothek gestorben ist, hat die Polizei einen natürlichen Tod der Frau festgestellt. Die rechtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass sie aufgrund einer Vorerkrankung gestorben ist, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung hatten nicht vorgelegen. Die 35-jährige Frau aus Bremen war in der Nacht zum Samstag kurz nach 3.00 Uhr bewusstlos auf der Toilette der Diskothek entdeckt worden. Rettungskräfte stellten den Tod der Frau fest.