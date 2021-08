Tote Frau: Mutmaßlich psychisch kranker Sohn festgenommen

Berlin - Nach dem Fund einer Frauenleiche im Berliner Stadtteil Fennpfuhl (Bezirk Lichtenberg) hat eine Mordkommission den Sohn der Toten festgenommen. Der mutmaßlich psychisch kranke 27-Jährige steht im Verdacht, seine Mutter getötet zu haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er soll demnach noch am Sonntag einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Unterbringungsbeschlusses überstellt werden.

Der Polizei zufolge hatte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Seiffert-Straße am Samstagmorgen die leblose Frau im Hausflur entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 56-Jährigen feststellen. Noch am Samstag nahmen Ermittler ihren Sohn fest.