Toter Mann bei Zeltbrand in Kreuzberg gefunden

Berlin - Bei einem Feuer in einem Zelt in Berlin-Kreuzberg ist ein toter Mann gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen mitteilte, brannte es in der Nacht zum Dienstag in den Büschen am Tempelhofer Ufer. Die Feuerwehr habe bei den Löscharbeiten den toten Mann gefunden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um einen Obdachlosen, die Identität des Mannes sei bisher aber nicht geklärt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde eine Obduktion angeordnet. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Fremdeinwirkung nicht sicher auszuschließen, sagte er am Dienstagmittag. „Alle bisher erbrachten Hinweise deuten jedoch auf einen tragischen Unglücksfall.“ Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Ermittlungen zu den Todesumständen und der Brandursache führt laut Mitteilung eine Mordkommission im Austausch mit den Brandkommissariaten.