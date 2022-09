Toter Mensch nach Brand in altem Schlachthof entdeckt

Erfurt - Nach einem Brand in einem alten Schlachthof in Erfurt ist in der Nacht zum Mittwoch ein toter Mensch entdeckt worden. Zudem hätten die Rettungskräfte einen 47-Jährigen geborgen, der mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sei, sagte eine Sprecherin der Erfurter Polizei. Zu Identität und Geschlecht der getöteten Person könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auch zur Brandursache gebe es noch keine Informationen.

In dem Objekt hatte es in der Vergangenheit bereits mehrfach gebrannt. Die verlassene Immobilie sei als Anlaufstelle für Obdachlose bekannt, sagte die Sprecherin. Ob die Brandopfer zu diesem Personenkreis gehörten, könne momentan noch nicht gesagt werden.