Tourismusbetriebe können Hilfen beantragen

Pirna - Tourismusbetriebe in der Sächsischen Schweiz können ab jetzt Waldbrand-Soforthilfen beantragen. Es sei eine Online-Plattform freigeschaltet worden, teilte Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) am Mittwoch mit. Gezahlt würden bis zu 5000 Euro, in Sonderfällen auch bis zu 20.000 Euro. Die Soforthilfen sollen Betriebe unterstützen, die wegen der verheerenden Waldbrände im Sommer Umsatzeinbußen erlitten hatten. In dem Programm stehen rund zwei Millionen Euro zur Verfügung. Ausgezahlt werden die Hilfen über das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.