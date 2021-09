Tourismustage: Interaktive Konferenz zur Zukunft der Branche

Rostock (dpa/mv) - Das Verhältnis der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns zum Tourismus ist eines der bestimmenden Themen der MV-Tourismustage, die heute (10.45 Uhr) beginnen. Die dreitägige Veranstaltung ist ein neues Format, in dem digital und interaktiv mehrere Hundert Teilnehmer die Weichen für die Zukunft stellen wollen. Wie der Präsident des Tourismusverbands, Wolfgang Waldmüller, sagte, stehen für den Tourismus in MV entscheidende Jahre an. Auf allen Ebenen würden Verbesserungen benötigt.

Eine wichtige Größe dabei sei das Verhalten der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gegenüber den Gästen. Dazu soll auf der Konferenz eine Studie zur Tourismusakzeptanz vorgestellt werden, die Aussagen darüber liefert, wie die Bevölkerung im Nordosten zum Tourismus im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern steht. Eines der weiteren Themen ist die Personalkrise der Branche und die Suche nach Lösungen.