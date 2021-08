Traktor fängt Feuer und setzt Acker in Brand

Malchin - Erneut ist es auf einem landwirtschaftlich genutzten Feld in Mecklenburg-Vorpommern ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, geriet am Donnerstagnachmittag in einem Ortsteil von Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Traktor in Brand. Der 54-jährige Fahrer bemerkte das Feuer und konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Traktor ging komplett in Flammen auf und setzte 5000 Quadratmeter Ackerfläche in Brand.

Der Agrarbetrieb, zu dem der Ackerschlepper gehörte, verhinderte laut Polizei ein weiteres Ausbreiten des Feuers, indem angrenzende Ackerflächen umgepflügt wurden. Es entstand ein Sachschaden von

30.000 Euro. Ursache für das Feuer war nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt.