Müglitztal - Beim Abbiegen von einer Straße auf einen Feldweg ist in Müglitztal (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ein Traktor umgekippt. Dabei sei der 50 Jahre alte Fahrer am Samstag schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Traktor umkippen konnte, stand zunächst noch nicht fest.