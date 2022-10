Transfrau bewusstlos geschlagen - Polizei sucht junge Männer

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Berlin - Mit der Veröffentlichung von zwei Fotos sucht die Berliner Polizei nach zwei jungen Männern, die am Hermannplatz zwei Transfrauen zuerst transfeindlich beleidigt und danach eine der beiden bewusstlos geschlagen haben sollen. Die Tat ereignete sich am Morgen des 16. April, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Staatsschutz versuchte, die beiden mutmaßlichen Haupttäter und einen weiteren Verdächtigen zu identifizieren - bislang allerdings ohne Erfolg. Die beiden Gesuchten sollen zwischen 15 und 19 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 groß sein. Einer trug eine Kappe und eine Umhängetasche, der andere einen Pullover mit hellem Schriftzug.

Transmenschen sind Personen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.