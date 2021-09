Transporter brennt in Georgenthal: 50.000 Euro Schaden

Georgenthal - Bei einem Autobrand in Georgenthal (Landkreis Gotha) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Ein neuwertiger Kleintransporter brannte in der Nacht zu Sonntag im Ortsteil Hohenkirchen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen habe die Feuerwehr die Flammen schnell löschen können, es sei dennoch ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Zur Brandursache lagen am Sonntagmorgen noch keine Erkenntnisse vor.