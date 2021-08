Grünbach - Ein Mann ist in Grünbach (Vogtlandkreis) mit seinem Transporter gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug habe sich am Dienstagmittag nicht starten lassen, teilte die Polizei mit. Daher probierte der 26-Jährige, den Transporter an einer abschüssigen Straße in Gang zu bekommen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.