Trauerakt für Biedenkopf am 3. September geplant

Dresden - Sachsen will sich am 3. September mit einem Trauerakt von seinem früheren Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf verabschieden. Er war am 12. August im Alter von 91 Jahren in Dresden gestorben. Die Trauerfeier ist in der Dresdner Frauenkirche geplant, teilte Regierungssprecher Ralph Schreiber am Donnerstag auf Anfrage mit. Über den Termin hatte zuerst die Chemnitzer „Freie Presse“ berichtet. Biedenkopf war von 1990 bis 2002 Regierungschef in Sachsen. Auf Wunsch seiner Familie soll er im engsten Familienkreis beigesetzt werden. Der Trauerakt wird vom Land Sachsen ausgerichtet.