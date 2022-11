Trickbetrug scheitert: Senior zahlt nicht und ruft Polizei

Riesa - In Riesa im Landkreis Meißen hat ein 73 Jahre alter Mann einen Trickbetrug erkannt und die Polizei verständigt. Ein unbekannter Mann habe den Senior am Samstag angerufen und ihm einen Gewinn in Höhe von 59.000 Euro offeriert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Um diesen zu erhalten, müsse der 73-Jährige jedoch zunächst Gebühren in Höhe von 900 Euro in Form von Guthabenkarten bezahlen, so die Forderung des Betrügers. Der Senior habe nicht bezahlt, sondern die Polizei verständigt.