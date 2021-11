finanzen Trotz Corona weniger Sachsen überschuldet

Trotz der Corona-Krise ist die Zahl der überschuldeten Menschen in Sachsen in diesem Jahr gesunken. Im Vergleich zu Vorjahr seien es rund 28.000 weniger, teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Mittwoch mit. Insgesamt seien etwa 300.000 und damit jeder elfte Sachse überschuldet.