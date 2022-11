Trotz Wintereinbruchs zuletzt noch Kraniche am Helmestausee

Berga-Kelbra - Am Helmestausee (Landkreis Mansfeld-Südharz) sind trotz Frosts und Schnees zuletzt noch mehrere Tausend Kraniche beobachtet worden. Etwa 3500 Tiere trotzten bis zur vergangenen Woche dem Wetter, wie der Nabu-Ornithologe Martin Schulze am Montag mitteilte. Das sei ungewöhnlich für die Kraniche, die für den Weiterflug nach Frankreich und Spanien Energie tankten. In den vergangenen Wochen seien über Sachsen-Anhalt viele Kraniche zu sehen und zu hören gewesen, sie seien aufgrund des Wintereinbruchs aber gleich nach Südwesten in wärmere Gegenden weitergeflogen. Schulze zählt für das Rastvogelmonitoring im Auftrag des Talsperrenbetriebes Sachsen-Anhalt Kraniche.