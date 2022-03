bundestagswahl TV-Triell: Armin Laschet spricht übers Gendern und tappt in Wortfalle

Knapp vier Wochen vor der Bundestagswahl kam es zum ersten großen Schlagabtausch der Kanzlerkandidaten im Fernsehen. Beim TV-Triell, dass von RTL und ntv ausgestrahlt wurde, stritten sich Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock über die Sicherheitslage in Afghanistan, die Klimapolitik, Corona und das Gendern. Bei letztgenannter Thematik tappte CDU-Kanidat Laschet in eine Wortfalle - was auf Twitter nicht unkommentiert blieb.