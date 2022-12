Über 50 Mal die Polizei gerufen: Frau landet im Gewahrsam

Wolfsburg - Weil eine betrunkene Frau in Wolfsburg mehr als 50 Mal den Polizeinotruf gewählt hat, hat sie die Nacht zu Freitag im Polizeigewahrsam verbracht. Die 51-Jährige habe am Donnerstagmittag begonnen, über ihr Mobiltelefon grundlos den Notruf zu wählen, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin am Nachmittag zu ihrer Wohnung. Die Beamten hätten ihr wiederholt erklärt, dass es strafbar sei, grundlos und wiederholt den Notruf zu wählen. Dennoch habe die stark alkoholisierte Frau danach weiter den Notruf angerufen.

Ein Richter ordnete daraufhin die Beschlagnahmung des Handys der Frau an - diese habe aber daraufhin per Festnetz weiter den Notruf gewählt, hieß es. Als am frühen Freitagmorgen gegen 3.40 Uhr mehr als 50 Notrufe bei der Polizeileitstelle eingegangen waren, wurde die Frau von den Beamten zur Dienststelle gebracht, wo sie ihren Rausch ausschlafen konnte. Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen.