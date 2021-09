Überfall auf zwei Journalisten: Prozess beginnt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Mühlhausen - Mehr als drei Jahre nach dem Überfall auf zwei Journalisten in Nordthüringen müssen sich zwei Männer ab Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Mühlhausen verantworten. Beide werden der rechtsextremen Szene zugeordnet. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen wirft ihnen gefährliche Körperverletzung und Raub vor. Die Journalisten hatten im April 2018 in Fretterode in der Nähe des Grundstücks des bekannten Rechtsextremen Thorsten Heise zu Recherchezwecken fotografiert - und wurden schwer verletzt.

Heise ist unter anderem stellvertretender Bundesvorsitzender der NPD. Während die Journalisten recherchierten, wurden sie nach Erkenntnissen der Ermittler angegriffen. Sie sollen zunächst mit ihrem Auto geflüchtet, dann aber von den Angreifern eingeholt worden sein. Einer der Journalisten wurden den Erkenntnissen nach unter anderem mit einem Schraubenschlüssel schwer am Kopf verletzt. Sein Kollege erlitt eine Stichwunde am Oberschenkel. Einer der Angreifer soll einen Fotoapparat samt Teleobjektiv aus dem Auto gestohlen haben.