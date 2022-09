Überholmanöver misslungen: Motorradfahrer schwer verletzt

Mülsen - Bei einem Unfall im Landkreis Zwickau ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 63-Jährige stieß am Montagabend mit seinem Motorrad in Mülsen bei einem Überholversuch mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall rutschte das Motorrad mehrere Meter über den Asphalt und blieb brennend in einem Feld liegen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Autofahrer und eine weitere Insassin seien durch herumfliegende Glassplitter leicht verletzt worden. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf etwa 15.500 Euro.