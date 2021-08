Umweltschützer kleben sich auf Straße fest

Berlin - Bei einer Sitzblockade von Umweltschützern und Umweltschützerinnen am Brandenburger Tor in Berlin haben sich mehrere Demonstranten auf der Straße festgeklebt. Sie verbanden am Montag ihre Hände mithilfe eines Klebstoffs mit dem Asphalt. Die Polizei versuchte, die Straße frei zu bekommen und die Demonstration auf den Platz des 18. März vor dem Tor zu beschränken. Mit Durchsagen wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Mittag mehrfach aufgefordert, die Straße zu verlassen. Dann begannen Polizisten, Demonstranten von der Straße zu tragen.

Gleichzeitig riefen die Umweltschutzinitiativen, darunter die Gruppe Extinction Rebellion, zur Besetzung des Monbijouparks nahe dem Hackeschen Markt auf. „Schnapp dir dein Zelt und ab geht's. Hier machen wir es uns die nächsten Tage gemütlich“, schrieben sie in einem Messengerdienst an ihre Unterstützer.

Mehrere Hundert junge Menschen hatten mit der Sitzblockade am Brandenburger Tor am Montagvormittag die angekündigte Protestwoche für mehr Klimaschutz eingeleitet. Die Polizei war schon zuvor an mehreren Orten mit einem großen Aufgebot vertreten. Geplant sind im Laufe der Woche weitere Blockaden von Straßen, Kreuzungen oder Gebäuden, eine Demonstration am Dienstag und weitere Aktionen.